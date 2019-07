Ecco la Byron, navigazione e ancoraggio interdette nel campo di gara

La Spezia - E così il prossimo 7 luglio tra le 13.30 e le 17 si svolgerà la manifestazione natatoria Coppa Byron giunta alla sua 38° edizione. Al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento dell'evento garantendo la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare la Capitaneria di Porto ha emanato l'ordinanza che prevede che in quella fascia oraria nelle zone di mare effettivamente interessate dal passaggio dei nuotatori, sono interdette la navigazione, lo stazionamento e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale estranea alla manifestazione, nonché ogni altra attività di superficie o subacquea comunque connessa con l'uso del mare, fatte salve le esigenze di emergenza che potranno essere valutate all'evenienza dall'autorità marittima e/o dall'autorità coordinatrice presente in loco durante la manifestazione medesima". Particolare attenzione quindi per tutti gli utenti del mare, soprattutto in prossimità dei varchi portuali di ponente e levante che durante il passaggio dei nuotatori non potranno essere attraversati. Un dispositivo nautico di sicurezza coordinato dalla Capitaneria di Porto garantirà la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.