Ecco il 'tutor' per la Napoleonica

La Spezia - La Strada Napoleonica per la prima volta nella sua storia quasi centocinquantennale, sarà dotata di un dispositivo di controllo della velocità. Una decisione considerata necessaria per tentare di ridurre l'alto tasso di incidentalità specialmente nel periodo estivo, visto che è e rimane l'unico collegamento a terra fra il comune capoluogo, le frazioni della Costa dei Pirati fino a Porto Venere. Si cerca, attraverso un tutor, di mettere in pratica un'azione di prevenzione e contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali sulla storica Sp530. Piazza Europa ha indetto una consultazione preliminare di mercato, peraltro non vincolante, atta alla preparazione della gara pubblica e per lo svolgimento della relativa procedura, nonché per informare gli operatori economici delle gare ad evidenza pubblica in programmazione. E' bene precisare che l’esito della procedura non prevede la formulazione di graduatorie di merito o l’attribuzione di punteggi e pertanto è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e/o contrattuale del presente avviso di consultazione preliminare di mercato. nel tratto ricadente all’interno del proprio territorio.



Il tratto prescelto in particolare è quello compreso tra il “bivio per le 5 Terre e l’abitato di Acquasanta”, teatro, nel recente passato di vari incidenti, alcuni dei quali anche con esito mortale. L’eccessiva velocità dei veicoli che percorrono quel tratto è stata valutata congiuntamente dall’Ufficio tecnico e dalla Polizia Municipale come principale causa/concausa di tali sinistri ed in particolare della gravità dei loro esiti. Da qui l'idea, condivisa con la Prefettura e la Provincia, di installare sistemi di controllo della velocità che, in quel tratto è limitata a 50 km/h. La giunta comunale ha dato l'ok per un impianto fisso, composto da apparati omologati al controllo della velocità media nelle due direzioni di

una tratta, di lunghezza paria a circa un chilometro da destinare a postazione di rilevazione automatica di infrazioni al Codice della Strada per superamento dei limiti massimi di velocità già posizionati nel territorio del Comune della Spezia senza la presenza di un agente accertatore secondo quanto in dettaglio riportato a seguito.



L’installazione dei sistemi di controllo avverrà nella tratta (comprensiva di due varchi) sotto descritta:

1. Strada Provinciale SP 530 per Portovenere, direzione Portovenere, riferimento Km 0+250

VARCO DI INGRESSO; GPS 44.0974338, 9.8132197



2. Strada Provinciale SP 530 per Portovenere, direzione Portovenere, riferimento Km 1+200

VARCO DI USCITA; GPS 44.090471,9.8153411



3. Strada Provinciale SP 530 per Portovenere, direzione La Spezia, riferimento Km 1+200

VARCO DI INGRESSO GPS 44.0974338, 9.8132197



4. Strada Provinciale SP 530 per Portovenere, direzione La Spezia, riferimento Km 0+250

VARCO DI USCITA GPS 44.0974338, 9.8132197



I soggetti interessati dovranno far pervenire i propri contributi collegandosi alla piattaforma gare telematiche all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it e registrandosi secondo le istruzioni indicate nella piattaforma stessa ed altresì allegate all'avviso (all. A) entro e non oltre le 12 di venerdì 20 settembre Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato nel rispetto dei principi di parità di trattamento. Si riserva altresì ove ritenuto necessario di un incontro pubblico invitando coloro che hanno fornito i contributi. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comunedellaspezia.it nella sezione Amministrazione, trasparente; sulla piattaforma gare telematiche del Comune della Spezia all’indirizzo

https://laspezia.acquistitelematici.it; sul sito www.appaltiliguria.it. Per ulteriori informazioni utili o chiarimenti possono essere richieste a gianluca.rinaldi@comune.sp.it. tel 0187727262.