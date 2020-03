Ecco il nuovo modulo di autocertificazione

La Spezia - Due nuove voci nel modulo di autocertificazione necessario per uscire di casa. Fermo restando che è consigliato lasciare il proprio domicilio il meno possibile, e che questo può avvenire solo per motivati ragioni di sussistenza o salute, rispetto alla versione del 10 marzo scorso si aggiungono due postille di grande importanza. Chi oggi firma il foglio dichiara infatti anche "di non essere sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19" e di "essere a conoscenza delle sanzioni previste" nel decreto del presidente del consiglio dell'8 marzo.

Tutte le pattuglie impiegate nei controlli ne sono dotate. "Il nuovo modello - fa sapere il Ministero dell'Interno - prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità".