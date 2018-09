Ecco il mese missionario, tutti gli appuntamenti

La Spezia - “Giovani per il Vangelo” è il tema della novantaduesima Giornata missionaria mondiale, che si celebra in tutto il mondo domenica 21 ottobre: un tema direttamente collegato al Sinodo dei giovani. Lo ha spiegato Papa Franvesco nel suo messaggio di quest’anno, dove è scritto tra l’altro: «La vita è una missione. Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore, che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida”. La Giornata si colloca all’interno del “mese missionario” di ottobre, il cui programma è scandito in cinque settimane, e la prima settimana, quasi un’anteprima, inizia già nei prossimi giorni, in settembre.



Così anche in diocesi, secondo il calendario di impegni messo a punto, d’accordo con il vescovo, dal Centro missionario diocesano diretto da don Giovanni Tassano, a lungo parroco in Africa, e dal diacono Bruno Canese. La prima settimana inizia dunque domani ed è dedicata al tema della “contemplazione”. Come le altre seguenti, sarà caratterizzata da un evento a carattere diocesano che, in questo caso, sarà l’Adorazione eucaristica di giovedì prossimo, alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Venanzio a Sarzana. La seconda settimana, dal 1° al 7 ottobre, sarà dedicata alla “vocazione” e l’evento diocesano sarà la recita del “Rosario missionario” prevista per giovedì 4 ottobre alle 21 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata a Ceparana. Dall’8 al 14 ottobre, la terza settimana, sul tema dell’”annuncio”, vedrà, venerdì 12 ottobre alle 18.30, una “Lectio divina” di carattere ecumenico (cioè con presenza di altre confessioni cristiane) nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Salute, in piazza Brin alla Spezia. Questa iniziativa di carattere ecumenico è una delle novità più significative del programma di quest’anno del “mese missionario”. La quarta settimana, dal 15 al 21 ottobre, preparerà in modo diretto alla Giornata mondiale e sarà dedicata al tema della “carità”. Giovedì 18 ottobre, dalle 9 alle 19, ci sarà l’Adorazione eucaristica nella cappella del Centro missionario, in via Don Minzoni 56 alla Spezia, mentre il giorno dopo, venerdì 19 ottobre, si terrà alle 21, in cattedrale, l’annuale Veglia di preghiera diocesana. Domenica 21 ottobre, Giornata missionaria, ci sarà nelle chiese la tradizionale raccolta di offerte a sostegno delle Pontificie Opere Missionarie. Infine, dal 22 al 28 ottobre, la quinta settimana sarà dedicata al “ringraziamento”. Martedì 23 ottobre, alle 18, nella cappella del Centro missionario saranno celebrati i “Vespri missionari”.



Il Centro diocesano ricorda che, anche quest’anno, il materiale utile all’animazione del mese non giungerà direttamente alle singole parrocchie, alle quali, insieme alla rivista “L’animatore missionario”, perverrà da Roma soltanto un campione (bustina per le offerte, manifesto, salvadanaio di cartone). Ogni parrocchia dovrà dunque ritirare il quantitativo necessario presso il Centro di via Don Minzoni 56, aperto il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 ed il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17.