Ecco Max Gazzè, consigli utili per non rimanere imbottigliati

La Spezia - Domenica 8 settembre alle 21,30 ultimo appuntamento con "SPIN - musica in città", la rassegna di concerti gratuiti organizzata dal Comune della Spezia che ha contrassegnato l’estate 2019 alla Spezia riscuotendo un enorme successo.

Sarà Max Gazzè, straordinario cantastorie romano a chiuderà in bellezza questa rassegna musicale. Gazzè sul palco di Piazza Europa farà ascoltare il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari(Tastiere) e Max Dedo (fiati) e una particolarissima sezione fiati. Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere “sintoniche” e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.



INDICAZIONI UTILI

L’accesso all’area del concerto sarà possibile dalle ore 20 tramite controlli di sicurezza, effettuati in prossimità dei due varchi previsti e segnalati con appositi cartelli (Varco A – Varco B)



Varco “A”

Da via Vittorio Veneto, piazza Bayreuth e Via XXIV Maggio è possibile raggiungere il varco “A” posto in prossimità del vano scala di accesso del parcheggio interrato.

Varco “B”

Sempre da via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio e da Via Giulio Rezasco è possibile raggiungere il varco “B” posto in prossimità del secondo vano scala di accesso al parcheggio interrato. L’ingresso sarà possibile fino ad esaurimento capienza della piazza pari a 7mila presenze



SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO

Atc Esercizio mette a disposizione navette gratuite per la serata.

Dal parcheggio di Piazza d’Armi a Largo Fiorillo (andata e ritorno) il servizio sarà attivo dalle 19 fino all’1e 10

Dal parcheggio del Palasport a Largo Fiorillo (andata e ritorno) il servizio sarà attivo dalle 19 all’1,15

Dal parcheggio del Centro Commercia le Terrazze ( via del Cappelletto) a Largo Fiorillo (andata e ritorno) il servizio sarà attivo dalle 19 all’1,20



Per tutte le informazioni, è attivo il numero verde di ATC 800-322322 o visitabile il sito internet www.atclaspezia.it