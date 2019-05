Ecco Fabricalab, un laboratorio di formazione e progettazione

A Rebocco nasce una nuova cooperativa nel segno dell'innovazione. Brizzi: "Nuove modalità per apprendere e fare rete".

La Spezia - Nasce a Rebocco, in Via Zara 22, Fabrica, società cooperativa che unisce molte specializzazioni professionali dell’architettura, dell’ingegneria e delle professioni tecniche, ha deciso di aprire in città uno spazio per declinare sul campo la sua impostazione multidisciplinare e creare una concreta occasione di formazione, lavoro e ricerca. L’attività formativa di Fabricalab avrà un'impronta decisamente orientata al fare ed al fare insieme e si rivolgerà sia a giovani laureati sia a professionisti già affermati nel settore della progettazione e della costruzione. Nicola Brizzi, presidente della Cooperativa: “Fabrica crede e investe in un luogo in città assolutamente nuovo, Fabricalab, un contenitore in cui creare nuove modalità per apprendere, fare rete e innovare. Un luogo da costruire attraverso la condivisione di tante esperienze diverse, aperto ai giovani, alle nuove idee, alle opportunità di innovazione di cui hanno bisogno il nostro lavoro e la nostra città. Fabricalab è per noi una esperienza di crescita e un modo nuovo di sviluppare una società di progettazione”.



La prima iniziativa, che si svolgerà da giugno a settembre, è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa. Alcuni partecipanti del Master di secondo livello in “Building Information Modeling” (BIM) della Facoltà di Ingegneria, organizzati in tre gruppi di studio, condurranno il proprio stage conclusivo lavorando alla messa in pratica ed al perfezionamento di flussi e modelli in ambito BIM. Nello specifico verranno realizzati il modello BIM di un edificio scolastico e di parte di un centro commerciale a partire da una scansione laser 3D dell’esistente. Michele Codeglia, responsabile Bim di Fabrica: “Fabricalab inizia il suo viaggio dal BIM, un nuovo modo di progettare nel settore delle costruzioni, dell’energia e degli impianti, un sistema innovativo e complesso. Fabricalab sarà BIM Working Team 2019 ed ospiterà gruppi di lavoro formati da professionisti provenienti da varie regioni d’Italia e dall’estero. Ed è solo l’inizio. Stiamo già calendarizzando molti eventi che vedranno la partecipazione dei maggiori esponenti italiani del BIM”. Con questa esperienza di project work, FabricaLab delinea la sua fisionomia di luogo dove si impara che la teoria può validarsi solo nell’applicazione tecnica e pratica e che il saper lavorare insieme, integrando

competenze diverse e sperimentando soluzioni anche inedite, costituisce l’ingrediente più importante per la buona riuscita di un progetto.