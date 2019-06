Ecco "Avanti Pop", ospiti Orlowski, Ruotolo e Maurizio Landini

La Spezia - Mancano tre giorni all'apertura dell'edizione 2019 di Avanti PoP, la festa della Cgil spezzina, che si terrà al Palco della Musica ai giardini Pubblici della Spezia da giovedì 20 a domenica 23 giugno. Quattro giorni di musica, poesia, parole, libri e cibo per giovani di ogni età, come recita lo slogan che campeggia sui manifesti di questa edizione. Un programma articolato, che vedrà presentazioni di libri, dibattiti, la festa degli studenti medi spezzini, concerti di gruppi di base, un poetry slam, il concerto di Piotta, ospiti di prestigio come Alex Orlowski, Sandro Ruotolo e Maurizio Landini. Oltre la location, il Palco della Musica, uno degli spazi più suggestivi della città, l'altra grande novità saranno gli stand di ristorazione a cura del Piccolo Blu e Birrificio del Golfo. Presenti ogni giorno alla festa una libreria; gli stand dei Libera, del Patronato, del Caaf, di Auser, di Federconsumatori; uno spazio bambini; un aerea per lo sport all'aperto a cura di Arci Uisp.



Programma Avanti Pop 2019

Giovedì 20 giugno

17 Presentazione del libro La Repubblica d’Europa. Oltre gli Stati Nazione, Collettivo Isagor, con Davide Mattiello, presidente della Fondazione Benvenuti in Italia



18:30 Riders, Amazon, il sindacato e le nuove frontiere dello sfruttamento con Cristian Sesena, Segretario nazionale Filcams Cgil, Fiorenzo Molinari, Filcams Piacenza, Stefano Malorgio, Segretario nazionale Filt Cgil, Andrea Gambacciani, Filt Firenze ed i lavoratori Amazon e riders



21 La generazione controcorrente- Festa degli studenti con Giulia Biazzo, Uds nazionale, Francesco Boscheri, Rete Studenti Medi nazionale, Biase D'Andrea, Uds Liguria, Pierpaolo Rtrovati, “il Caffè Corretto” e Ali Veliko, Uds La Spezia, a seguire Jinot e Scrittura della Luce live



Venerdì 21 giugno

ore 16 Presentazione mostra fotografica “Resistenza operaia a Berlino 1942-1945” Paolo Migone, Centro documentazione Logos, Ulderico Carra, Logos, Marzio Artiaco ANPI Muggiano, Luigi Pellegrino Spi Cgil.

17:30 Presentazione del libro: Contrattare l'innovazione digitale, di Alessio Gramolati e Gaetano Sateriale, Ediesse edizioni, con Chiara Mancini e Cinzia Maiolini

18:30 La bestia. Fake news e propaganda social nell'era dell'odio Con Alex Orlowski e Sandro Ruotolo.

21 Senti che muscoli Slam poetry! Work edition a cura di Mitilanti



Sabato 22 giugno

Ore 21 Piotta in concerto + guest Monica P, ingresso gratuito



Domenica 23 giugno

18.30 Presentazione del libro: Samia non torna a scuola di Sara Ficocelli, con Fabrizio Bartelloni, Mds editore, Catia Castellani, insegnante, Giada Zappelli, responsabile immigrazione Camera del Lavoro della Spezia. Sarà presente l'autrice.

19:30 Apericena sottoscrizione in sostegno di Ong Mediterranea

19:45 Premiazione Contest LiberaMENTE

21 In rotta con Landini. Amerigo Lualdi intervista Maurizio Landini

22:30 Dj set finale

Stand gastronomici a cura di Piccolo Blu e Birrificio del Golfo, stand informativi, spazio bimbi, spazio sport Arci Uisp, libreria dalle 17:30 tutti i giorni della festa