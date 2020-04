E' possibile effettuare traslochi, lo conferma Confartigianato

La Spezia - Confartigianato La Spezia comunica alle imprese che è possibile effettuare traslochi, come previsto dal DPCM del 22 marzo 2020 e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020. Lo si può facilmente riscontrare dalla lettura dei codici Ateco riferibili alle attività consentite, dove è chiaramente riportato il codice 49 Ateco relativo alle attività di trasporto, delle quali il trasloco rappresenta una declinazione specialistica. Confartigianato in seguito ad una disamina della questione anche con il Ministero dello Sviluppo economico ha convenuto anche con la Prefettura della Spezia tale interpretazione.



Logicamente l'emergenza Covid-19 ha imposto limitazioni e prudenza, ad oggi solo pochi traslochi urgenti e programmati vengono effettuati (es.: acquisto casa e trasloco per disdetta affitto; trasferimento anziani; traslochi appartamenti di universitari, ecc). Confartigianato La Spezia evidenzia che le aziende professionalmente qualificate hanno predisposto rigidi protocolli di sicurezza per contrastare rischi di contaminazione ed utilizzo di DPI per titolari e lavoratori. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286652-11.