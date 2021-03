E’ partito il concorso per il corso triennale da Allievi Marescialli dei Carabinieri

La Spezia - E’ partito il concorso per l’ammissione all’11° Corso triennale per la formazione di base dei Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Il concorso, i cui termini per la presentazione delle domande scadono il prossimo 15 marzo, è aperto ai giovani, di ambo i sessi, in possesso della cittadinanza italiana. I requisiti di dettaglio sono consultabili sul bando di concorso, disponibile online sul sito dell’Arma dei Carabinieri QUI. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola superiore o essere in grado di conseguirlo entro la fine dell’anno scolastico in corso. I posti a concorso sono 626, di cui 26 per il comparto dei Carabinieri Forestali. Le domande andranno presentate online sullo stesso sito, dove è anche disponibile un simulatore per la preparazione alla prova preliminare. La formazione prevede tre anni di corso presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, intervallati da periodi di tirocinio pratico presso le Stazioni Carabinieri sul territorio, al termine dei quali gli Ufficiali conseguiranno la Laurea triennale, per essere poi impiegati nei reparti in Italia ed all’estero.