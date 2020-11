E' il giorno dei defunti, Peracchini: "Una preghiera verso tutte le vittime del Covid-19"

La Spezia - “La deposizione di un fiore su una tomba, oltre ad essere il segno tangibile del ricordo di chi non c'è più, nobilita chi lo offre”. Oggi è il 2 novembre, e il cimitero Urbano dei Boschetti come i cimiteri frazionali - Biassa, Fabiano Alto, Campiglia, Cadimare Pitelli, Isola, Pieve di San Venerio Pieve di Marinasco, Marola/Acquasanta - saranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 18. "Una giornata commovente - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini - soprattutto perché un pensiero particolare e una preghiera, per chi crede, li rivolgiamo verso tutte le vittime del Covid-19. Vorrei rivolgere però un appello a tutti di rispettare rigorosamente le norme di prevenzione sanitaria, evitare assembramenti e utilizzare sempre la mascherina. Sono giornate difficilissime, e non possiamo permetterci di abbassare la guardia".