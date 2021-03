E gli spezzini riscoprono la meraviglia delle proprie colline

La Spezia - Il Covid-19 rende tutto più difficile, ma è però evidente un crescente fenomeno: tante più persone si dedicano alle attività di cammino. Cosi, ancor più motivata, l’associazione Mangia Trekking ritiene doveroso continuare il proprio articolato lavoro di “alpinismo lento” per contribuire a valorizzare i territori attraversati da sentieri e scalinate. Foce, Sarbia e Strà nel percorso di questi giorni: l’alpinismo lento invita quindi a non dimenticare di far sosta in questi luoghi collinari, sul confine tra il Golfo dei Poeti, la Val di Vara e le Cinque Terre, che bellissimi e panoramici, sono alla portata di tutti.