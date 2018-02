E' già tempo di Quaresima

La Spezia - D?ue eventi, nei prossimi giorni, daranno inizio al periodo “forte” della Quaresima nella diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato. Mercoledì, primo giorno di Quaresima, il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà nella cattedrale spezzina di Cristo Re la Messa solenne nel corso della quale amministrerà il rito delle Ceneri. Questo rito si tiene, mercoledì, in tutte le chiese parrocchiali officiate. Per favorire una più ampia partecipazione dei fedeli, in due chiese cittadine, e precisamente nel santuario francescano di Gaggiola e nella parrocchia di Nostra Signora della Salute, in piazza Brin, la Messa con l’imposizione delle Ceneri verrà celebrata anche alle 21. Venerdì prossimo 16 febbraio, poi, il vescovo presiederà, alla Spezia, la Via Crucis cittadina, con partenza alle 21 dalla chiesa di Nostra Signora della Neve, in via Garibaldi, e conclusione nella cripta della cattedrale di Cristo Re. La celebrazione sarà animata dai gruppi giovanili cattolici.