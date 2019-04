E’ disponibile la nuova app "Inps Mobile” con la funzione di prenotazione agli sportelli

La Spezia - Inps informa che, per i dispositivi mobili Apple e Android è attiva la nuova app "Inps Mobile” con la funzione di prenotazione agli sportelli. Il nuovo servizio ha introdotto la possibilità, per l’utente, di prenotarsi non solo per la giornata corrente, ma anche per i giorni successivi, scegliendo contestualmente anche l’orario di accesso allo sportello. Tale servizio è disponibile esclusivamente negli orari di apertura al pubblico, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

Per accedere al servizio occorre scaricare la app "Inps Mobile” dal playstore e seguire un agevole percorso guidato:

Tutti i servizi - Sportelli di sede - Scegliere la sede Inps competente - Prenotare lo sportello dediderato.

Una volta compiuti tutti i passaggi si ottiene un ticket digitale da esibire, all’atto dell’accesso presso la sede prescelta, all’operatore presente allo sportello. Tale funzionalità è accessibile anche dal portale www.inps.it accedendo, dalla pagina iniziale, alle funzioni di ricerca e digitando “Sportelli di sede” - servizio mobile.