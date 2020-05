E-commerce, pacchi spezzini cresciuti del 50 per cento nell'aprile del Covid-19

La Spezia - Nel mese di aprile in tutta la provincia della Spezia si è registrato un incremento del 50 per cento dei pacchi e-commerce consegnati rispetto allo stesso periodo del 2019. A livello nazionale da gennaio a marzo, sono stati recapitati 38 milioni di pacchi, con un incremento di circa il 10% sullo stesso trimestre dello scorso anno, determinato principalmente dal +26% derivante dal comparto e-commerce. E Poste Italiane registra un altro importante risultato: nella provincia della Spezia sono attive più di 47 mila carte PostePay, ideali per gli acquisti online in totale sicurezza.



Per tutti i possessori di una carta PostePay è inoltre possibile scaricare la nuova APP PostePay, grazie alla quale ricaricare la propria carta e tenere traccia dei movimenti e del saldo, pagare contactless, fare bonifici o trasferire denaro, anche all’estero, fare rifornimento di carburante, pagare la sosta sulle strisce blu e acquistare il biglietto della metro direttamente dall’APP.