Duecento bambini per un parco, taglio del nastro al "2 Giugno"

L'assessore Giorgi: "Destinato al nido e ai piccoli del centro bambini, della Statale della nostra materna comunale". Castiglia: "Progettato assieme alle famiglie"

La Spezia - Un'area che servirà per duecento bambini al complesso del "2 Giugno". Taglio del nastro questa mattina del nuovo spazio verde dedicato ai servizi educativi 0-6 anni del Complesso Scolastico “2 giugno” alla Spezia: nido, sezione primavera, scuola dell’infanzia statale e comunale, primo polo dell’infanzia della nostra città. Al taglio del nastro hanno partecipato l’Assessore ai Servizi Educativi del Comune della Spezia Giulia Giorgi e il dirigente Scolastico Sandra Fabiani.

ella primavera 2017 il Bando della Fondazione Carispezia “Insieme per le nostre scuole” ha dato l’opportunità di richiedere un contributo per realizzare il desiderio di bambini, genitori e insegnanti della scuola, partendo dall’idea che a volte basta poco per trasformare un cortile esterno alla scuola - precedentemente asfaltato e poco curato - in un luogo di esplorazione che possa orientare e dare risposte a una pluralità di esperienze del bambino: stare insieme, scoprire l’ambiente naturale e averne cura in una dimensione ecologica, apprendere le prime semplici leggi della fisica, incontrare la ricchezza della natura, conoscersi e conoscere il proprio corpo in movimento attraverso le emozioni e le sensazioni legate a esperienze naturali di gioco.



L'intervento è stato realizzato con il contributo della Fondazione Carispezia. Il cortile è stato trasformato in un’aula verde: al centro è stata posizionata una grande aiuola dove è stato messo a dimora un salice piangente; sono state collocate fioriere con piante ed erbe aromatiche, una casetta, tavoli e panche e un ponticello in legno, uno spazio con pavimentazione antitrauma per i bambini più piccoli del nido e realizzate decorazioni a pavimento con giochi della tradizione (i quattro catoni, il gioco della campana), il tutto con il coinvolgimento anche di personale scolastico, famiglie e bambini.



La progettazione è stata curata da un gruppo di lavoro trasversale tra i servizi dell’amministrazione (Servizi educativi, Aree verdi, Lavori pubblici e Responsabile del servizio di protezione e prevenzione), la realizzazione è stata affidata alle ditte Arte e Giardini e Urban Design. In occasione della cerimonia l'assessore Giulia Giorgi ha dichiarato: "Abbiamo creato questo progetto assieme alla Fondazione Carispezia per tutto il contesto del Due Giugno. Ed è destinato ai bambini del nido , del centro bambini, della Statale della nostra materna comunale. Siamo orgogliosi che possano usufruire di questo bellissimo spazio". "Realizzeremo una serie di progetti - Lucia Castiglia, responsabile dei servizi educativi della fascia 0-6 anni del Comune della Spezia - questo spazio è pensato per tutti i bambini. Uno lo abbiamo già realizzato in fase di progettazione: i piccoli hanno pensato a come avrebbero voluto questo giardino e lo hanno curato assieme ai genitori con la piantumazione delle erbe aromatiche e dei fiori. Il tema dello spazio è insegnare ai bambini a prendersi cura delle relazioni, del verde e di tutto ciò che in questo giardino potranno realizzare".