Due video per promuovere le bellezze e le aziende spezzine

La Spezia - Presentare il meglio della città sotto il profilo culturale, paesaggistico ed economico. Questo è quello che ha portato l'amministrazione comunale a realizzare due video promozionali che saranno proiettati alle fiere internazionali e in occasione di visite da parte di ospiti speciali. La clip di stampo turistico racconta una giornata alla Spezia, con tutto quello che si può vedere dall'alba al tramonto. Per strizzare l'occhio anche al mondo dell'imprenditoria sono invece state racchiuse in un unico video le eccellenze dell'economia locale, dai mitilicoltori all'industria della Difesa, passando per il mondo delle crociere, la pesca e il sistema portuale e della logistica.



"Questo lavoro - ha spiegato questa mattina il sindaco nel corso del lancio dei due video - punta a valorizzare la città dal punto di vista turistico, economico e sociale. Quando accogliamo delegazioni provenienti da altre città d'Italia o del mondo è necessario mostrare in pochi minuti le nostre bellezze. Si tratta di un format moderno per comunicare tutto il meglio in breve tempo. La nostra città ha una storia antichissima: da Golfo della Luna per i romani, siamo diventati il fulcro del Golfo dei poeti e oggi miriamo a diventare il Golfo del futuro. Siamo passati dalle attività storiche e legate alla natura a quelle dell'industria, dalla pesca all'arsenale, ai cantieri, al porto commerciale sino ai porticcioli turistici. Credo sia stato realizzato un bel prodotto, che ci darà grandi soddisfazioni".

"Alla Spezia - ha aggiunto l'assessore allo Sviluppo economico, Genziana Giacomelli - non hanno sede solamente le attività culturali e turistiche, ma anche aziende uniche nel panorama nazionale e mondiale che arricchiscono la nostra economia nel suo complesso. Ci sono cose che talvolta sfuggono, ma nelle immagini le raccontiamo tutte. stiamo pensando di presentare il video sull'economia della nostra città anche nelle scuole, oltre che come utilizzarlo come strumento di promozione di marketing in fiere ed eventi internazionali. E stiamo ragionando alla possibilità di farlo proiettare nel corso degli eventi ai quali prenderà parte la Regione Liguria. Credo che siamo riusciti a raccontare i diversi aspetti della complessità economica del nostro golfo, nel quale convivono attività molto diverse tra loro".



Tutte le immagini, che sono state girate a partire dallo scorso gennaio, ritraggono solamente bellezze, presidi culturali e realtà aziendali presenti sul territorio comunale, senza sconfinamenti in altri territori. Il Golfo apre e chiude entrambe le clip, come a ricordare che tutto ha origine dal mare e dalle caratteristiche delle insenature che circondano la città. "Non ci sono modelle sugli scogli: il nostro humus è diverso ed è contenuto nel video", ha spiegato Saul Carassale, l'operatore che ha realizzato la maggior parte del girato seguendo le indicazioni provenienti da Palazzo civico.

Le linee di indirizzo sono state date dal sindaco Peracchini, l'assessore Giacomelli ha curato il coordinamento degli uffici e l'addetto stampa dell'ente, Luca Della Torre è stato il trait d'union tra l'amministrazione e Carassale. Una piccola parte del materiale è stato fornito dalle aziende, a dimostrazione della disponibilità del territorio a sostenere l'iniziativa. Tutti i collaboratori della produzione sono spezzini e l'ideazione è avvenuta in Comune, per due video home made, ma di grande qualità.



Si è deciso di non affidare l'incarico ad una agenzia di marketing, cosa sicuramente più facile, ma più dispendiosa, perché avrebbe tolto, forse, quel pizzico di passione data d chi quotidianamente lavora per il Comune e per la città. Hanno lavorato alla realizzazione dei video l'ufficio Sviluppo economico formato da Mariaelena Casentini, Elena Rossini, Giovanna Varese, Giulia Carino e dallo stesso Della Torre. Le riprese video sono state affidate Carassale, Sara Bonati, Andrea Castagna e a Flyciak per le riprese effettuate con il drone.



Il primo video è un biglietto da visita che vuole mettere in luce la bellezza del territorio: mare, la città, il suo arco collinare e le sue frazioni, il Golfo.

Inquadrature suggestive per le vie della città, i musei, il teatro, il Castello San Giorgio, l'Università ed il Conservatorio, i luoghi di divertimento, passando attraverso le strutture sportive e di accoglienza turistica, le colline, il mare, le tradizioni culinarie e legate al folklore locale, Porto Lotti e Porto Mírabello, la mitilicoltura, il tradizionale mercato ittico, le botteghe storiche, le piazze.

Ed ancora: le attività che si possono svolgere all'aria aperta con scorci sulle bellezze naturalistiche, la città medioevale e quella contemporanea, la vita quotidiana cittadina. Il video ci racconta una città adatta alle esigenze di tutte le fasce di età attraverso una scelta narrativa suggestiva che parte dall'alba e termina a sera. Inquadrature agili e veloci ma dettagliate ed un montaggio attento e ritmato capace di invogliare lo spettatore a venire a scoprire la nostra città, La Spezia non soltanto cultura e turismo, la sua bellezza sta anche nella pluralità attività che caratterizzano il suo tessuto economico.



E il secondo video è incentrato proprio su questo. Il porto, uno degli scali marittimi che per dati di merce movimentata si posiziona tra i primi del mondo, la nautica con la presenza dei più prestigiosi brand mondiali e la grande industria con Fincantieri, Termomeccanica e Leonardo, tre aziende altamente tecnologiche capaci di realizzare prodotti e compiere lavorazioni all'avanguardia. E ancora l'ASG superconductors che ha scelto proprio La Spezia per costruire bobine in grado di poter contribuire alla produzione dì energia nucleare sicura e pulita. E infine l'Arsenale, la Marina militare, il Consubim con tutta la tradizione subacquea del territorio, ed i centri di ricerca, Enea, Cnr ed il Cssn della Marina Militare e il Cmre della Nato. Accanto a questi giganti il video ci mostra anche l'offerta formativa presente sul territorio grazie alla presenza dell'università con il Polo Marconi e del Conservatorio Giacomo Puccini; due istituzioni di alta formazione non sempre presenti in un'unica città. Ed infine tutte le piccole medie imprese del territorio che costituiscono un indotto specializzato e di qualità, la presenza importante di un artigianato locale e per finire la mitilicoltura.



Il video sarà disponibile sul sito internet del Comune della Spezia e sulle piattaforme social del Comune: Youtube, Facebook, Twitter e lnstagram Insomma, La Spezia: una città bella, unica e speciale.