Due squadre del Pacinotti alla finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica

La Spezia - Grande risultato per le squadre del Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” che lunedì 08/06/2020 hanno partecipato in modalità online alla fase locale della gara mista a squadre delle Olimpiadi di Matematica, rimandata dal 6/03/2020 a causa dell’emergenza epidemiologica.



"Entrambe le squadre della nostra scuola: la Squadra 1 formata da Matteo Grandinetti 5A (capitano), Lorenzo Noè 5D (consegnatore), Ivan Del Bianco 5G, Matilde Tartarini 5S, Samuele Mantani 4F, Cecilia Di Razza 3C, Matteo Crovara 3F, Davide Cerri 2H, e la Squadra 2 formata da Denisa Birtocean 3B (capitano), Matilde Brozzo 5S (consegnatrice), Matteo Capano 4A, Anna Grossi 4A, Francesco Merlo 4A, Alessandro Carloni 3A, Andrea Pasini 4H, Francesco Camellini 2C, si sono qualificate per la Finale Nazionale che, di norma organizzata a Cesenatico all’inizio di maggio, si terrà quest’anno in data e località ancora da definire.

Complimenti vivissimi ai nostri ragazzi che in una situazione difficile come quella che abbiamo attraversato negli ultimi mesi hanno saputo dimostrare grande capacità e determinazione e un sentito ringraziamento ai professori Simone Macera, Daniela Salis e Roberta Tognari, responsabili del progetto".