Due spezzini alla corte della maratona di New York

La Spezia - C'è sempre una certa soddisfazione a poter dire "Sono stato alla maratona di New York". Se tanti appassionati lo tengono come sogno nel cassetto, in provincia della Spezia ogni anno un gruppetto di coraggiossi riesce a cimentarsi nell'impresa.

Tra questi c'è anche il consigliere regionale, ed ex sindaco di Beverino, Andrea Costa accompagnato dalla famiglie e "in corsa" con un amico spezzino Gino Gennazzetti.

"Per me - racconta il consigliere - è la 32esima maratona. Per Gino, mio grande amico, è la prima in assoluto. Lui in questi mesi, ha cominciato a correre a marzo e l'ho aiutato con la tabella degli allenamenti, ha fatto un grande percorso personale ed è riuscito a partecipare alla maratona ".

I due spezzini sono arrivati con un po' di distacco. Andrea Costa ha raggiunto il traguardo in 4 ore 24 minuti e 39 secondi classificandosi 24979esimo, Gennazzetti in 5 ore 9 minuti e 32 secondi arrivando 40075esimo. Il numero totale dei partecipanti alla maratona di New York è 53.508. Una bella soddisfazione, inoltre Costa ha corso assieme ad un volto noto della politica nazionale: l'ex ministro Maurizio Lupi.