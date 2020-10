Due settimane gratuite di corso con l'Accademia italiana di Wushu tradizionale Long Feng

La Spezia - L'Accademia italiana di Wushu tradizionale Long Feng riparte con i corsi e regala due settimane di attività.

Le discipline cinesi che vengono trasmesse nei corsi sono un grande aiuto psico/fisico che arriva direttamente dalla millenaria cultura cinese. Il Wushu tradizionale (Taii Quan, Qi Gong e Kung Fu) è un valido metodo per mantenersi in forma migliorando l'equilibrio psico/fisico e scaricando lo stress.

I corsi si tengono presso Armonia dell'Essere (Via Sarzana 52) e presso la scuola d'Arte Arthena alle Tre Strade Lerici.



Tutti i corsi si svolgono nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19, come ad esempio il rispetto della distanza, provare la temperatura, non utilizzo degli spogliatoi...



Contatti: pagina Fb Long Feng; mail longfeng@libero.it; sito www.longfeng.it, cell. 348 8466631.