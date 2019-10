Due secoli di vita e guarda avanti, Tarros lancia il container certificato

La Spezia - Presentato presso il Gruppo Tarros il nuovo container certificato. Dopo essere stata la prima azienda italiana a trasportare ben 33 container nel Mare Mediterraneo su una nave appositamente modificata (M/N Vento di Levante 1967), oggi il Gruppo Tarros prosegue il suo percorso verso l'innovazione e l'eco-efficienza, cercando di offrire soluzioni di alta qualità ai propri clienti. Sarà infatti esposto in occasione di Bilog, la fiera logistica della Spezia, il nuovo Tarros certified container, tipologia di container che, prima di essere consegnato ai clienti, dovrà superare ben dieci rigidi controlli.

Nell'ottica del perseguimento dei principi che stanno alla base della propria filosofia come qualità, sostenibilità e soluzioni innovative, il Gruppo Tarros garantisce oggi, la possibilità di poter offrire 18 tipologie di container più uno: quello costruito ad hoc per soddisfare le necessità del cliente. Non si tratta solo di tecnologia ma anche qualità garantita. "Tarros nasce sul mare e sul mare ha sviluppato i suoi 191 anni di attività - ha spiegato Alberto Musso, presidente di Tarros Group - Ogni giorno, grazie al lavoro di 600 dipendenti, colleghiamo con le nostre navi ed i nostri mezzi le diverse sponde del Mediterraneo: sedici Paesi, trenta porti e oltre 300 milioni di abitanti. Cerchiamo di essere un po’ più avanti e più efficaci degli altri. Questo container è l’evoluzione di un lungo percorso".



Fondato nel 1828, il Gruppo Tarros offre un servizio su misura nel trasporto di merce door to door, coordinando un network logistico integrato e complesso, gestito con le migliori tecnologie disponibili. Oggi il tutto è stato celebrato in un momento conviviale organizzato dal brand manager Mauro Solinas che ha introdotto il senso di questo incontro che ha richiamato alla Spezia i clienti di Tarros giunti al quartier generale di Fossamastra da tutta Italia. "Il mercato è di grandi numeri, le navi trasportano un numero di container impressionante - ha sottolineato il sindaco Pierluigi Peracchini - La Spezia può competere sulla qualità e da questo punto di vista considero intelligente l’idea della certificazione. E’ una sfida al mercato, siete coraggiosi perché continuate ad insediarvi anche in alcuni paesi, come quelli dell’Africa, dove non è semplice lavorare. C’è una crisi della globalizzazione che ci deve fare riflettere nei prossimi anni".

"Il mondo della logistica sta vivendo un momento estremamente difficile - ha analizzato

Francesco Di Sarcina, segretario Adsp - Talvolta c’è chi non ce la fa e magari si fonde con altri. Aggiungerei anche il fatto che dobbiamo prendere atto che da diversi anni il mercato dei contenitori in Italia non cresce più. Al di là delle risposte che si possono dare, secondo me è molto importante difendere ciò che si ha. Quindi iniziative anche creative come quella presentate oggi dimostrano dinamismo, voglia di rilanciare, di superare l’abitudine. L’autorità di sistema portale fa un percorso anche difficile che dovremo percorrere, nel rispetto di un mercato che va visto nel breve, nel medio e nel lungo periodo".