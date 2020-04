Due offerte per la Casina Rossa, si torna all'asta

La Spezia - Si è riacceso l'interesse nei confronti della Casina Rossa e del Parco del Colombaio. Dopo tre aste andate deserte, che hanno portato il prezzo minimo a scendere da 610mila a 494mila euro, l'amministrazione comunale ha aperto la porta alla trattativa privata e dopo una prima manifestazione di interesse ne è arrivata un'altra, a soli 20 minuti dalla chiusura dei termini per la presentazione, alle 12 dello scorso 21 aprile. E così la vendita della Casina Rossa sarà perfezionata... all'asta. L'offerta minima sarà di 450mila euro e sarà seguito il metodo di estinzione di candela vergine, che prevede l'accensione di tre candele della durata di un minuto ciascuna: quando saranno consumate l'offerta più elevata pervenuta sarà quella vincente.



I due offerenti saranno chiamati entro i prossimi 15 giorni, per l’esperimento della procedura negoziata e l'aggiudicazione definitiva a unico incanto avrà luogo a favore del miglior offerente, anche qualora vi sia una sola offerta valida.

All’aggiudicatario dell’asta spetterà anche l’affidamento in concessione del compendio del Parco del Colombaio con un canone annuo pari a 5mila euro che sarà compensato da parte del concessionario delle spese programmate per la cura e la manutenzione ordinaria delle aree.

La durata della concessione sarà di 6 anni (rinnovabile di ulteriori 6) mentre per i campi da gioco e le strutture sportive il periodo sarà di una durata di 24 mesi ai fini della sistemazione e possibilità di utilizzo. E’ incluso nel prezzo di vendita la concessione d'uso per 60 anni dell’area pavimentata esterna di 800 metri quadrati, antistante l’immobile, comprese le due verande, con opzione di acquisto previo frazionamento a carico dell’acquirente.



La composizione del complesso immobiliare "Parco del Colombaio"

- “Casina Rossa”

- Due caponiere: piano terreno di quella adiacente l’ingresso del Parco, lato via Baracchini, ad utilizzo spogliatoio per i campi di calcetto, e caponiera su unico livello, nella zona centrale delle mura, adiacente alla Casina Rossa, già utilizzata a uso magazzino

- Aree adibite a campi da gioco (2 campi polivalenti), comprensive dello spazio destinato ad area verde e giochi dei

bambini, compreso tra l’ingresso di Via dei Pioppi e le strutture sportive

- Area di circa 18.500 metri quadrati costituita da terreno recintato in parte pianeggiante e parte con pendenza naturale, che per la maggior superficie è sistemato a parco

- Area di circa 1.100 metri quadrati destinata a sgambatura cani

- Area a parcheggio di 1.200 metri quadrati ad uso pubblico