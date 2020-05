La Spezia - E' per giovedì prossimo, 7 maggio, il nuovo appuntamento con una giornata di sole. Oggi sarà grigiore e probabilmente qualche goccia. Termometro sui venti gradi o poco sotto. Domani una pioggia non particolarmente intensa potrebbe battere lo Spezzino da mattino a sera, scendendo da un cielo nuvoloso in cui a tratti farà comparsa, mascherato, il sole.