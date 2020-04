Due giorni di pioggia sulla quarantena spezzina

La Spezia - L'ultima settimana interamente occupata dal mese di aprile 2020 si apre grigia e all'insegna di una pioggia leggera ma costante, che dovrebbe tintinnare sullo Spezzino per l'intero lunedì. Più decisa stamani, più rada nel corso del pomeriggio, per poi proseguire nottetempo. Termometro mai sopra i 14 gradi. Copione simile per la giornata di domani, che però sarà un filo più calda. In serata il cielo dovrebbe smettere di lacrimare a prendo le porte a un ritorno del sole nella giornata di mercoledì - sebbene contrastato dalle nubi - e al definitivo bel tempo da giovedì. Ma si vedrà.