Due giorni di congresso in ricordo del luminare Cozzani

La Spezia - La città della Spezia ospita la III edizione del Memorial dedicato a Giuseppe Cozzani, indimenticato pioniere dell’ortodonzia e uno dei maggiori studiosi a livello internazionale della disciplina. Organizzato dall’Istituto che ne porta il nome, l’evento porterà in città il 27 e 28 settembre importanti esperti, che si confronteranno in due giornate consecutive al Teatro Civico.



Si tratta di un doppio appuntamento riservato agli addetti ai lavori: data la rilevanza della figura di Giuseppe Cozzani nella vita della città, in cui iniziò ad esercitare dal 1959, alla III edizione del Memorial è stato concesso il patrocinio dal Comune e dalla Provincia della Spezia.

Nel sessantesimo anniversario dall’inizio delle attività di questo insigne medico e studioso, partite negli studi di via Veneto fino ad arrivare nella sede di Villa Andreino in cui, oltre a seguire i propri pazienti, fondò un centro di ricerca e formazione postuniversitaria, La Spezia rende un doveroso tributo alla sua memoria e alla sua eredità.



Giuseppe Cozzani fu presidente della Società Italiana di Ortodonzia e, in rappresentanza di questa, fra i fondatori della World Federation of Orthodontics nel 1995 a San Francisco; oltre a questa, fondò anche la Angle Society of Europe.

Il Memorial “Giuseppe Cozzani” si articolerà in due diverse giornate: venerdì 27 settembre a partire dalle 13.30, si terrà il precongresso “L’ancoraggio scheletrico nell’adulto”, con i seguenti relatori: Daniele Cantarella, Bruno Di Leonardo, Mattia Fontana, Giorgio Iodice, Daniela Lupini, Cesare Luzi, Giovanna Maino e Giuseppe Perinetti.



Sabato 28, dopo la Lectio Magistralis del prof. Giorgio Strata, Emerito dell’Università di Torino e neurofisiologo di fama mondiale, sul tema “Fine vita e nuove tecnologie”, proseguiranno i lavori con le relazioni di medici e professori di atenei italiani e svizzeri: Christoris Katzaros, Stavros Kiliaridis, Giuseppe Siciliani, Alberto Caprioglio, Aldo Crescini, Achille Farina, Mara Manente e Davide Mirabella.



Come nelle prime due edizioni, anche per quella del 2019 è stato messo in primo piano dagli organizzatori il legame dei partecipanti a Giuseppe Cozzani: tutti gli oratori sono stati legati a lui da una lunga frequentazione avvenuta alla Angle Society of Europe o al Centro Studi e Ricerche di Ortodonzia.