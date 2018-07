Due giorni con il Cai e le sue iniziative

La Spezia - La Sezione Cai della Spezia organizza due iniziative che avranno luogo, in contemporanea, sabato 28 luglio. La prima, nell’ambito del Progetto “Un sentiero per tutti ” tanto caro alla nostra sezione, prevede un’escursione in località Lago Pranda di Cerreto Laghi con l’ausilio di carrozzine monoruota Joelette per il trasporto di disabili motori sui sentieri ; l’evento è patrocinato dalla Pro Loco di Cerreto Laghi e vede la partecipazione della Sezione Cai di Carrara con due carrozzine Joelette . Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti presso la strada di accesso al Lago Pranda alle ore 9,30 per proseguire in direzione Monte Zuccalone e , successivamente , al Lago Pranda dove guide escursionistiche ed esperti botanici illustreranno le caratteristiche ambientali ; esauriti i due appuntamenti il gruppo farà ritorno al punto di partenza : per chi fosse interessato , la Pro loco di Cerreto Laghi ha organizzato un pranzo presso un ristorante del luogo a prezzo convenzionato.



La seconda iniziativa sarà al Cippo del Monte Gottero in località Ca’ Menage viene proposta una giornata in ricordo dei rastrellamenti dell’Agosto ’44 e Gennaio ’45. Il Monte Gottero , teatro di una delle più importanti battaglie per la liberazione resta oggi a testimonianza perenne del sacrificio dei partigiani della IV zona operativa della Liguria, dei territori parmensi , della Lunigiana e confinanti ; quest’anno , in aggiunta a questa importante commemorazione , ci sarà anche un’inaugurazione di carattere sportivo: il Comune di Sesta Godano presenterà ad interessati e praticanti , 5 nuovi percorsi per Mountain Bike che sono stati ricavati da tracciati esistenti grazie alla collaborazione della Sezione Cai della Spezia. Sempre a cura della Sezione Cai della Spezia , viene organizzata un’escursione , finalizzata alla manifestazione in programma , con partenza da Chiusola alle 9. Infine il pranzo allestito nel boschetto presso Il Cippo ed intrattenimento musicale.



Per informazioni e prenotazioni : Gianmarco 3356181769 , Alfredo 3472326283 comunicazione@cailaspezia.it , commissione.sentieri@cailaspezia.it