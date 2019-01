Due artisti per il dialogo tra ebrei e cristiani

La Spezia - Iniziano oggi anche alla Spezia le iniziative di riflessione e di preghiera per il dialogo ebraico–cristiano e per l’unità dei cristiani. Oggi alle 15.30, nella sala di Tele Liguria Sud, due artisti, Miriam Camerini e Rouben Vitali, offriranno riflessioni sul libro biblico di Ester con gli strumenti della musica e dell’arte, oltre che con le parole. L’incontro si tiene come momento spezzino dedicato alla giornata per il dialogo tra ebrei e cristiani. Un incontro di preghiera ecumenica tra le confessioni cristiane si terrà invece giovedì prossimo 24 gennaio nella chiesa avventista di salita Fossati, alle 18. Con l’aiuto del pastore valdese Massimo Marottoli, in servizio presso la chiesa metodista di via Da Passano, e del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, i presenti cercheranno di pregare e di riflettere sul pensiero proposto per quest’anno dai cristiani dell’Indonesia, “Cercate di essere veramente giusti”. Tutti sono invitati.