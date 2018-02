Due anni con FlixBus, nel 2017 prenotazioni raddoppiate

Alla Spezia il servizio della compagnia nata a Monaco di Baviera tocca diciotto mete nazionali. Milano, Roma e Venezia le destinazioni più gettonate.

La Spezia - Continua a crescere il numero di spezzini che si spostano in autobus: è quanto emerge dal bilancio redatto da FlixBus a due anni dall’arrivo nella città ligure. Dalle prenotazioni registrate negli ultimi 365 giorni emerge infatti che i passeggeri partiti o arrivati alla Spezia sono aumentati del 50% rispetto al primo anno di attività. Dall’approdo in città, l’operatore degli autobus verdi che ha già cambiato il modo di viaggiare di 7 milioni di italiani ha continuato a investire sul territorio spezzino, avviando via via nuove corse verso alcuni dei maggiori centri e delle aree strategiche della Penisola, portando così a 18 il numero delle destinazioni italiane raggiungibili senza cambi dalla fermata di via Giosuè Carducci.



Il bilancio mette inoltre in rilievo le mete più gettonate dagli spezzini: in cima alla classifica si trova Milano, raggiungibile fino a due volte al giorno, seguita da Roma, collegata sia in diurna che in notturna; completa il podio Venezia. Al quarto e quinto posto si trovano invece Torino e Bologna. Ma FlixBus si offre come soluzione ideale anche per chi desidera trascorrere un weekend all’insegna dell’arte o del relax in Toscana grazie alle corse per Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, a cui si aggiungono i collegamenti con Viareggio, assai gettonati dagli spezzini durante l’estate, ma anche in questi giorni in occasione del Carnevale. Tra le mete a breve raggio, anche Parma e Reggio Emilia, ideali per una fuga culinaria alla scoperta della tradizione emiliana, e Alessandria in Piemonte.



Tutti i collegamenti sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite la app dedicata e nelle agenzie di viaggio affiliate. A bordo Wi-Fi gratuito, sedili spaziosi e reclinabili, prese elettriche e toilette.