Dsa e Bes, all'Einaudi-Chiodo il punto sulla didattica inclusiva

La Spezia - Grandissima partecipazione prevista per l’incontro formativo riservato ai docenti, organizzato per domani, sabato 26 ottobre, alle 9 presso l’Audiotorium N. Nucera dell’ I.S.S. “Einaudi-Chiodo”.

L’iniziativa organizzata sul tema DSA e BES, vuole offrire ai partecipanti - si sono registrati più di 100 docenti provenienti dagli Istituti di primo grado - competenze e strumenti compensativi aggiornati, necessari a supportare e integrare la didattica per alunni con disturbi specifici d’apprendimento e bisogni educativi speciali.



L’incontro, che sarà aperto dai saluti di benvenuto del dirigente scolastico Paolo Manfredini, vedrà la speciale partecipazione di Jacopo Lorenzetti, psicologo e formatore, esperto di strategie e metodologie di apprendimento inclusive, del Centro Leonardo Education.

L’iniziativa è stata promossa dall’I.S.S. “Einaudi-Chiodo” per restituire l’elevata specificità che l’istituto ha costruito e sviluppato nell’ambito dei temi trattati, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie, all’indagine delle potenzialità compensative, alle strategie operative per l’inclusione scolastica.



“E’ senz’altro l’occasione per mettere a sistema, a beneficio di tutta la comunità educativa, il patrimonio di competenze ed esperienze, derivate dalla lunga e preziosa collaborazione tra l’I.S.S. “Einaudi-Chiodo” e il Centro Leonardo Education”, ha dichiarato Alessandro Gabelloni, insegnante e promotore dell’iniziativa.

All’incontro parteciperà il direttore dell’Ambito Territoriale della Spezia Roberto Peccenini.



Al termine dell’evento, come ricorda il resppnsabile scolastico alla Comunicazione, Luca Liguori, è previsto per i docenti partecipanti, il rilascio di un attestato di partecipazione al corso di formazione.