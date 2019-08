Drone e bodycam, la Municipale diventa 4.0

La Spezia - Incrementare le dotazioni di videosorveglianza mobile per monitorare aree critiche sotto il profilo della convivenza civile, della sicurezza stradale e del traffico, della sicurezza urbana e pubblica anche in relazione a eventi di richiamo e manifestazioni. Sono queste le finalità del protocollo d'intesa che il Comune della Spezia si appresta a sottoscrivere insieme a quelli di Porto Venere e Riccò del Golfo per l'utilizzo di un finanziamento di 60mila euro proveniente dalla Regione. Le tre amministrazioni, che hanno territori contigui e la possibilità di collaborare su numerosi servizi (in passato era già stata fatta una sperimentazione di collaborazione tra la Polizia municipale spezzina e quella di Porto Venere) aderiscono così al bando scaturito dall'Accordo per la promozione della sicurezza integrata siglato dalla Regione ad aprile.



I fondi a disposizione sono pari a 60mila euro e saranno utilizzati per l'acquisizione di un drone che sarà in dotazione al Comune capofila e sarà impiegabile anche in territori degli altri Comuni aderenti per il monitoraggio del territorio per attività info-investigative, di osservazione di aree critiche sotto il profilo della sicurezza, di controllo della viabilità intercomunale anche per gli aspetti infortunistici, di monitoraggio di aree boschive o prossime ai corsi d’acqua per la tutela dell’incolumità di persone e cose anche in relazione a emergenze di Protezione civile. L

E' prevista anche l'acquisizione di dispositivi di videosorveglianza mobile, con apparati di elevata tecnologia, di aree delimitate dove sono stati riscontrati fenomeni criminosi o comunque lesivi della convivenza civile, frutto di comportamenti illeciti e che destano allarme sociale.

Dal tesoretto dovrebbero saltare fuori anche i denari per l'acquisto di dispositivi di ripresa attiva da utilizzare a bordo di veicoli di servizio delle Polizie locali (dashcam) o indossati dagli agenti in servizio, in particolare se adibiti a servizi di polizia giudiziaria, pronto intervento e sicurezza urbana (bodycam).



Il Comune della Spezia tramite il comando di Polizia municipale svolgerà le funzioni di Comune capofila per le procedure di acquisizione del finanziamento, con relativo aggiornamento della programmazione pluriennale, introito del finanziamento stesso e esperimento delle procedure di acquisizione e gestione delle strumentazioni e apparati previsti.

Le apparecchiature saranno a disposizione dei Comuni aderenti secondo criteri di programmazione condivisa e per le dashcam e le bodycam si prevede un utilizzo al 50 per cento da parte del Comune della Spezia, del 30 per cento da parte di quello di Porto Venere e del restante 20 per cento per quello di Riccò del Golfo. Le percentuali sono frutto della valutazione delle dimensioni dei territori, della popolazione residente e della frequentazione turistica.