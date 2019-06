Dove arrivava il mare? Scopri l'antica linea di costa cittadina

La Spezia - Altro viaggio nel passato per SpeziaOutdoor. Sabato 15 giugno, dalle 16.30 alle 18.30, si cercherà di rintracciare l'antica linea di costa della città, quella presente prima degli interramenti realizzati con i materiali di scavo dell'Arsenale, quella lungo la quale scorreva la strada per San Vito, con cui si raggiungeva Marola in pochi minuti; ai tempi in cui l'Hotel Croce di Malta si affacciava ancora sulla spiaggia e di fronte aveva i famosi Bagni Gabriello.

SpeziaOutdoor è un progetto Hydra cooperativa, a cura di Fabio Giacomazzi, con il contributo dell’Assessorato al Turismo del Comune della Spezia.



I partecipanti saranno dotati di una mappa storica in formato cartaceo, o potranno utilizzare lo smartphone, navigando su una mappa di Google, come se ci ci si trovasse a metà 800. I magnifici quadri di Agostino Fossati, che con le sue opere registrò il momento di trapasso verso la città arsenalizia, permetteranno di ricostruire quelle magiche atmosfere. L’evento è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria. La quota di partecipazione è di 6 euro. Informazioni e prenotazioni: Cooperativa Hydra 327 1273871 o tramite email: speziaoutdoor@gmail.com. Aggiornamenti al sito www.speziaoutdoor.org