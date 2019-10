Dotevè selezionata come startup innovativa ligure per Smau 2019

La Spezia - Dotevè offre esperienze turistiche ecosostenibili ed esperienziali nella Provincia della Spezia con Vespa Elettrica e un’app che permette al visitatore di poter scoprire il territorio in base ai propri interessi. Dotevè avrà quindi uno spazio espositivo dedicato all’interno di Smau, uno degli eventi di riferimento nei settori dell’innovazione e del digitale per le imprese e i professionisti italiani; i temi trattati spaziano dalla Smart Mobility e Smart Energy al Commercio e Turismo, Valorizzazione del Territorio, Open Innovation e Sviluppo Software. Un programma che vede più di 300 workshop, eventi, incontri, speed pitching che riuniscono startup, imprese, enti ed istituzioni del territorio per tracciare nuove rotte per lo sviluppo in chiave smart. Non mancheranno incontri con i protagonisti del nuovo ecosistema dell’innovazione con i casi di successo di imprese ed enti locali. Una bella opportunità per una neonata startup ligure che si sta affermando sul proprio territorio e che, con la propria partecipazione a questo prestigioso Salone, porterà il proprio progetto innovativo turistico presso altre realtà.



