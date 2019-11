Doppio senso di marcia a Migliarina, Confcommercio è d'accordo

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia plaude all’amministrazione comunale per la scelta, comunicata dagli assessori Kristopher Casati e Lorenzo Brogi, di istituire, dal 22 novembre al 6 gennaio, il doppio senso di marcia in via Sarzana, a Migliarina. "Siamo soddisfatti di questo risultato e riteniamo che questa sia una notizia davvero positiva per i commercianti di Migliarina, che hanno attraversato e stanno attraversando un periodo non semplice - dicono i vertici dell’associazione di via Fontevivo -. Nonostante le difficoltà e gli enormi sforzi e sacrifici, in molti stanno resistendo e crediamo che questa scelta, soprattutto nel periodo di Natale, possa dare un po’ di respiro all’economia della zona, facilitando il passaggio e rendendo più semplice l’accesso a Migliarina”.