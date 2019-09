Dopo cent'anni si torna a produrre olio sotto il Castello San Giorgio

La Spezia - L'estate è già decisamente alle spalle e i cambiamenti climatici, al quanto repentini, impongono nuovi obiettivi. Tempi dunque autunnali e raccolta delle olive ormai dietro l'angolo, anche agli Orti di San Giorgio. L'associazione che ormai da anni gestisce la storica piana sovrastante i ruderi del Convento delle Clarisse, dopo quasi cent'anni, ha l'ambizione di tornare a produrre l'olio sotto l'ombra del Castello di San Giorgio. E chiede aiuto a chi vorrà esserci, per dare il proprio piccolo grande contributo: l'appuntamento è per martedì e mercoledì prossimi dalle 14 alle 18 al parco delle Clarisse e agli Orti di San Giorgio per la raccolta delle olive. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare in un senso pienamente comunitario che è poi la filosofia di una realtà che quest'estate è stata protagonista di diverse selezionate attività, ludiche e laboratoriali: nella fattispecie servirà solo un abbigliamento consono e tanta buona volontà. I volontari potranno poi seguire tutte le fasi della lavorazione e avranno la prelazione ed uno sconto sull'acquisto di quello che sarà un olio rarissimo ed assai speciale. L'iniziativa si svolfe in collaborazione con Ente Forma e alla raccolta delle olive parteciperanno anche alcuni studenti con lieve disabilità psico-fisica, che gli organizzatori accompagneranno in data successiva al frantoio Schiffini per mostrare la frangitura. Appuntamento al piana del cavaliere alle 14, chi arriva dopo può raggiungere la comitiva o al castello o sotto il bar.