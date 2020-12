Dopo TikTok la nuova mania è Twitch

La Spezia - Una specie di YouTube dedicato ai videogiochi, solo che chi ha un canale non carica videoclip ma trasmette in diretta. E a completare il tutto una chat che fa parlare la community di spettatori che si aggrega attorno ad un canale. Non c'è solo TikTok ad occupare le ore dei giovanissimi: in forte ascesa troviamo Twitch, il sito di live streaming per i videogiochi lanciato nel 2011, tre anni dopo comprato da Amazon per 970 milioni di dollari.



Oggi Twitch nel mondo ha una media giornaliera di 26,5 milioni di visitatori, 2 milioni di visualizzatori medi in qualsiasi momento e oltre 6 milioni di streamer ogni mese, per un totale di 600 milioni di minuti visti nel 2019. Negli Stati Uniti, dove ormai ha raggiunto la maturità, più di metà degli utenti ha un'età compresa tra i 18 e i 34 anni e il 14% ha meno di 18 anni. Sono invece all'incirca 4 milioni gli italiani che si affacciano su Twitch ogni mese. Sono soprattutto uomini (67%) e studenti (24%), interessati alla tecnologia, alla scienza e alla musica