Donne tra ricerca e imprenditoria, ne parlano Michelis e Bossi

La Spezia - Domani 28 Maggio alle ore 14:30 sulla pagina Facebook dell'Assocazione La Piazza Comune la seconda diretta Facebook della settimana, questa volta tutta al femminile.

Dalla ricerca ad un prodotto high tech e sfide legate alla sanità. Sarà un viaggio ricco di spunti su innovazione e ricerca scientifica, con ospiti importanti e di rilevanza nazionale.

Interviste che potranno far rivivere esperienza di studio e di vita in Silicon Valley, esperienze dal profumo europeo ma anche calate sul territorio italiano e locale, con un occhio alla sostenibilità e all'ambiente.



L'associazione La Piazza Comune continua il suo impegno verso l'educazione di comunità e attraverso le dirette streaming sulla pagina Facebook dell'Associazione cerca di avvicinare i cittadini ad argomenti meno conosciuti ma fondamentali per la crescita di un tessuto economico e produttivo.

Gli argomenti trattati sono spunto di riflessione anche per veicolare i 10 tavoli che l'associazione civica ha comunicato recentemente alla città.



Appuntamento fissato quindi Giovedì 28 Maggio, ore 14:30, sulla pagina Facebook dell'Associazione, con Marta Michelis- Comunicazione e Marketing Manager e Co Founder di Dotevè, giovane Startup spezzina

che si occupa di servizi turistici esperienziali eco sostenibili e

Silvia Bossi - PostDoc in neuroingegneria presso la Scuola superiore Sant’Anna a Pisa, ricercatrice scientifica, imprenditrice nell'ambito biomedicale.



Marta Michelis, 25 anni nata sulle colline della Spezia, in un inciso racconta "Sono felice di far parte del Direttivo dell'Associazione La Piazza Comune

e di coordinare il tavolo "Nella mia città la mobilità è green e i luoghi non hanno barriere.

(muoversi liberi e muoversi tutti), è coerente con il mio progetto imprenditoriale e mi darà modo di mettermi in gioco pronta ad ascoltare e fare rete con i miei concittadini"



Coordina Cristina Raso esperta in comunicazione, marketing, e-business e parte del Direttivo dell'Associazione Civica La Piazza Comune.



Sono 10 i punti su nuove idee di città. Per sedersi al tavolo insieme all'Associazione e partecipare al suo percorso, è possibile

iscriveri ai tavoli in cui si vorrebbe dare un contributo scrivendo alla mail

lapiazzacomune@gmail.com.