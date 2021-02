Donne e infermiere: un concorso dell'Opi per valorizzare il loro impegno

La Spezia - Il 77 per cento delle persone iscritte all'Ordine professionale degli infermieri della Spezia sono donne. Per il prossimo 8 marzo, l'Opi ha messo emesso un bando per premiare due elaborati che prevedono un testo, una foto foto oppure un testo accompagnato da uno scatto. Questi elementi sono collegati a un concorso a premi che prevede: 250 euro ai vincitori di ognuna delle due categorie. Sono ammessi gli iscritti ai due Albi dell’OPI spezzino nelle figure di infermieri e infermieri pediatrici, in regola con le quote di iscrizione fino a tutto il 2020 compreso.

La seconda è aperta ai cittadini in generale. L’obiettivo è la descrizione del ruolo della donna nei vari scenari operativi, personali, professionali e nella attuale società.

Come partecipare: si potranno inviare in sede Opi fotografie oppure testi scritti o, ancora, testi accompagnati da foto (tutto il materiale deve essere originale) entro e non oltre le ore 23:59 del 4 Marzo 2021.

Per partecipare, è necessario nviare materiale e copia di un documento di riconoscimento alla mail:segreteria@opi.laspezia.it utilizzando una mail tradizionale (non PEC); unitamente ad una dichiarazione firmata che si tratta di materiale originale.

Dovranno quindi arrivare tre allegati: l’elaborato, la copia del documento personale e la dichiarazione firmata.

Il giorno 5 Marzo la Commissione dell’Opi che sarà composta da tre donne, ciascuna in rappresentanza del Consiglio Direttivo, della Commissione d’Albo Infermieri, della Commissione d’Albo Infermieri pediatrici. Ognuna di loro esprimerà il proprio giudizio di merito.

Il giorno 8 Marzo, nel pomeriggio, si procederà alla premiazione nei locali dell’OPI spezzino per il migliore elaborato della categoria iscritti e per il migliore elaborato della categoria ‘’altri ‘’ che riceveranno 250 euro ciascuno tramite bonifico bancario.

La partecipazione è esclusa per chi è attualmente componente degli organi dell’Opi spezzino.