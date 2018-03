Donne al Centro, l'iniziativa di Figurella

La Spezia - Come negli anni scorsi Figurella mette le “Donne al Centro” e rinnova l’appuntamento per la settimana della Festa della Donna, dal giorno 5 al giorno 9 Marzo accogliendo le donne che sentono l’esigenza di mettere al centro loro stesse e la loro felicità.

Le assistenti Figurella saranno a disposizione, previa prenotazione, per una consulenza del tutto gratuita e 2 trattamenti del metodo Figurella in omaggio.



Figurella è il Metodo internazionale specifico per il corpo femminile che aiuta a rimodellare la figura, perdere centimetri solo dove serve in modo del tutto naturale e quindi efficace: con il giusto movimento e una sana alimentazione come conseguenza di uno stile di vita corretto.

Ogni donna che sceglie il metodo Figurella viene seguita da un’assistente personale altamente qualificata e da dei professionisti quali medico, osteopata e nutrizionista pronti a rispondere alle esigenze di ognuna.



Il Centro Figurella di La Spezia, è in Piazza Verdi ed è riconosciuto dalla Casa Madre Cleide’s come Centro Attivamente Impegnato nella Promozione della Salute della Donna, partecipando al progetto “La Donna al Centro”, Patrocinato da Onda Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna.