Donna aggredita, Medusei: “Vicinanza alla vittima, subito l’espulsione dell’aggressore”

La Spezia - “Esprimo la nostra profonda vicinanza alla donna che ieri è stata vittima di un’aggressione da parte di un cittadino marocchino nella zona del quartiere Umbertino. Grazie al comparto della sicurezza per l’ottimo intervento e la rapida identificazione dell’uomo”.



Lo afferma in una nota l’assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei, che prosegue: “L’aggressore è un cittadino di nazionalità marocchina, clandestino sul territorio nazionale, che per giunta ha gravi precedenti penali. Per fortuna la macchina del comparto sicurezza ha funzionato a dovere, con l’intervento della Polizia Locale e della Polizia di Stato che ancora una volta hanno collaborato proficuamente: l’uomo è stato subito fermato, anche grazie al sistema di videosorveglianza, identificato e denunciato”.



“Spero che già lunedì l’aggressore venga rimpatriato – conclude Medusei – Ma episodi come questo dimostrano quanto sia urgente una seria riforma della giustizia, che garantisca la certezza della pena e soprattutto delle espulsioni, altrimenti ogni sforzo a favore della sicurezza verrà puntualmente vanificato”.