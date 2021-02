Donazione da 15mila euro per la Pa spezzina: "Ma non possiamo vivere di regalie"

La Spezia - "Anche quest'anno, nel rispetto delle volontà che hanno dato vita alla Fondazione Giovanna Ciani, è stata erogata in favore della Pubblica Assistenza della Spezia, che mi onoro di rappresentare, una munifica donazione di 15mila euro". Ne da notizia Andrea Frau, presidente della Pa spezzina "Oggi, in questo momento di difficoltà - prosegue -, ogni aiuto ci è indispensabile per continuare a fornire i nostri servizi in favore della cittadinanza, necessità che la Fondazione Ciani già a marzo 2020 aveva ben interpretato donando altra cospicua somma, utilizzata per le spese straordinarie legate allo stato emergenziale. Purtroppo la Pubblica assistenza non può sopravvivere di regalìe. E' in attesa di essere analizzata in Regione la proposta di legge necessaria a consentire la possibilità di continuare a svolgere i servizi funebri, modifica di legge che, se non effettuata, porterà alla riduzione drastica della forza per noi di continuare ad erogare gli aiuti ai più poveri, alle persone in difficoltà, alla popolazione tutta. Faccio appello alla politica di onorare gli impegni presi in campagna elettorale. Il tempo che ci rimane è poco e ognuno deve prendere le sue responsabilità".