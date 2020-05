Donate mille mascherine al Comune della Spezia

La Spezia - Sono state consegnate questa mattina a palazzo civico nelle mani del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e all’assessore alle attività produttive Lorenzo Brogi mille mascherine filtranti, conformi alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero della Salute, da parte dell’azienda Arquati showroom La Spezia in dono alla città. L’amministrazione ringrazia per questa pregevole iniziativa all’insegna della solidarietà e della vicinanza alla comunità spezzina in questo momento di estrema difficoltà. L'azienda ha riconvertito parte della sua attività alla produzione di mascherine a norme certificate.