Don Palei, direttore della Caritas spezzina, nella campagna nazionale per l'8 per mille

La Spezia - Anche quest’anno i messaggi pubblicitari che la Conferenza episcopale italiane diffonde per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’Otto per mille “ospitano” un richiamo alla diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato. Era già avvenuto anni or sono con le testimonianze di monsignor Luigi Lavagnino, parroco quasi centenario, e di don Franco Pagano, allora parroco a Riomaggiore. Quest’anno, nelle pagine dei pieghevoli diffusi in tutta Italia compare, tra le altre, una bella immagine di don Luca Palei, direttore della Caritas spezzina, a fianco di un migrante africano, uno dei tanti accolti ed integrati nelle diverse sedi operative della Caritas. Il tema di cui don Palei dà testimonianza è quello della “condivisione”, affiancato a quelli dell’ascolto e della solidarietà., racchiusi dal titolo “Tendi la mano al tuo prossimo, sostieni la missione dei sacerdoti”. Come è noto, la scelta di destinare alla Chiesa cattolica l’Otto per mille, senza alcun aggravio di costi o di pressione fiscale, può essere esercitata anche quest’anno in occasione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi o di dichiarazioni equivalenti.