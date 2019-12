Don Martini compie 80 anni, a Santa Maria Assunta la messa di solidarietà

La Spezia - Ancora una volta, come da quarantuno anni a questa parte, l’antica cattedrale basilica di Santa Maria Assunta di Sarzana si riempie domenica sera di persone di ogni età legate al mondo della solidarietà: un mondo vasto ed articolato, che negli ultimi decenni le tante contraddizioni del nostro tempo (ultime quelle delle ludopatie, ovvero di coloro che per il gioco rovinano se stessi e le proprie famiglie) hanno visto giocoforza crescere, e non diminuire.



L’appuntamento pre-natalizio, sempre presieduto dai vescovi – e domani sarà appunto il vescovo Luigi Ernesto Palletti a presiedere la Messa delle 18 –, ha quindi un molteplice significato: quello di ringraziare i volontari che nei tanti luoghi della solidarietà della diocesi prestano ogni giorno il loro lavoro, così come i familiari delle persone malate, sofferenti o comunque in difficoltà. E quello anche di guardare avanti con speranza, la speranza che è propria del Natale, per superare difficoltà e problemi. Sono tanti i sacerdoti e le persone laiche impegnate su questo fronte. Al centro della celebrazione, da oltre quarant’anni, c’è però soprattutto don Franco Martini, animatore di innumerevoli iniziative e di attività. Proprio quest’anno don Franco ha compiutto ottant’anni, “portati” con l’energia di un giovinetto, e stasera di certo sarà anche per questo festeggiato.



La Messa della solidarietà gravita infatti ai diversi organismi diocesani quali la Caritas, il consorzio “Campo del vescovo”, ma soprattutto il consorzio comunitario “Cometa”: una vera costellazione di associazioni, di gruppi e quindi di iniziative che fanno capo a don Martini e ai suoi collaboratori. Il consorzio, infatti, fornisce da molti anni assistenza ed aiuto a giovani con problemi di dipendenze (droghe, alcool, ludopatie) ed a persone emarginate. Le sedi sono numerose, a cominciare dalla Casa della Missione di Sarzana che la diocesi ha rilevato anni fa dai “missionari” di San Vincenzo. Altre sedi sono alla Spezia in via Lamarmora, a Nicola di Luni, a Caugliano di Fivizzano, oltre che, con “Campo del vescovo”, in Val di Vara. Da tutti questi luoghi verranno, questa sera a Sarzana, tante persone.