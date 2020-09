Don Mancini alla guida del Centro missionario diocesano

La Spezia - Giovedì prossimo inizia il mese di ottobre, che è per la Chiesa cattolica il “mese missionario”. Un mese che la Diocesi affronta con un nuovo direttore del Centro missionario, don Manrico Mancini, 34 anni, fresco di nomina. A causa delle restrizioni sanitarie tuttora in corso, le attività consuete saranno limitate alla Veglia missionaria di venerdì 16 ottobre, mentre la domenica seguente (18 ottobre) si terrà in tutte le chiese la tradizionale raccolta di offerte della “Giornata missionaria mondiale”. Il tema di quest’anno è: “Eccomi, manda me ! Testimoni di fraternità”. La Veglia, predisposta dal centro missionario diocesano, in collaborazione con la Caritas e con l’ufficio Migranti, si terrà nella cattedrale di Cristo alla Spezia. Il materiale informativo non arriverà direttamente alle parrocchie, ma dovrà essere prelevato dai parroci, o loro delegati, al centro diocesano, in via Don Minzoni 56, primo piano. Gli orari di apertura sono i seguenti: il martedì ed il giovedì dalle10 12 e il mercoledì ed il venerdì dalle 16 alle 17 (telefono 0187.739212).