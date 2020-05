Don Luigi, ordinato mezzo secolo fa da Paolo VI

La Spezia - Ricorrono oggi i cinquant’anni dall’ordinazione sacerdotale di don Luigi Albani, sacerdote paolino originario della diocesi, e precisamente della parrocchia di Fabiano Alto, così come il cugino don Alberto Albani, attuale parroco di Brugnato. Don Luigi entrò da giovane nella congregazione religiosa denominata “Società San Paolo”, ovvero la congregazione fondata nel 1914 dal beato don Giacomo Alberione e volta all’evangelizzazione attraverso i mezzi di comunicazione sociale (librerie, pubblicazioni e riviste, come la ben conosciuta “Famiglia cristiana”). Dopo la professione religiosa e gli studi di teologia, don Luigi è stato ordinato sacerdote il 17 maggio 1970 a Roma. L’evento è stato significativo, in quanto quella mattina, in piazza San Pietro, ben 278 sacerdoti vennero ordinati di persona dall’allora sommo pontefice san Paolo VI. Don Luigi Albani fu uno di loro, ricevendo di persona, come si vede nella foto qui a fianco, gli auguri e l’incoraggiamento del Papa. Qualche settimana dopo, il 28 giugno, don Luigi venne poi a Fabiano Alto per celebrare la sua prima Messa solenne nella parrocchia di nascita, di cui allora era parroco don Celso Cuccolo. In seguito fu inviato a svolgere la sua missione in vari istituti della congregazione paolina: in Germania, a Francavilla al Mare in provincia di Chieti e a Genova. Quindi venne inviato per dodici anni in una difficile terra di missione africana, quella del Congo. Tornato in Italia, fu per sedici anni addetto alla centrale telefonica del Vaticano. Ancora venne assegnato alle “case” paoline di Roma, di Bari ed infine di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dove si trova tuttora. A Fabiano Alto era atteso per la celebrazione solenne del suo giubileo sacerdotale, resa purtroppo impossibile dall’attuale situazione ma che si spera di realizzare quanto prima.