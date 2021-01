La Spezia - Domenica prossima 31 gennaio è la festa di San Giovanni Bosco, celebrata come sempre con particolare impegno dalle comunità salesiane spezzine. Il programma sarà svolto in modo tradizionale pur con le accortezze legate alle restrizioni sanitarie. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà al mattino, alle 10, la Messa solenne nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve, in viale Garibaldi.