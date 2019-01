Domenica messa per "la Altagracia", protettrice dei dominicani

La ricorreza religiosa più sentita dal popolo caraibico sarà festeggiata anche alla Spezia.

La Spezia - La Vergine di Altagracia è la madre protettrice di tutto il popolo dominicano, che il 21 gennaio festeggerà la ricorrenza in ogni parte del mondo. Anche la Spezia conoscerà un esempio del culto per la madonna, rappresentata in un'icona del Cinquecento conservata all'interno della Basilica di Higuey che ha dato vita alla devozione. E' prevista per domenica 20 gennaio alle 15 presso la Chiesa di Nostra Signora della Salute in Piazza Brin una messa in onore della madre spirituale dell'isola caraibica.