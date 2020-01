Domenica mattina in Piazza Europa per la benedizione degli animali

La Spezia - Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, il protettore degli animali, il Comune della Spezia organizza, insieme alla curia vescovile, la benedizione degli animali. Alla cerimonia, in programma domenica 19 gennaio in Piazza Europa alle 10, parteciperanno il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore alla tutela animali Giulia Giorgi.

A partire dalle 9 sarà presente lo stand del canile municipale della Spezia.



Alle 10 avrà luogo la benedizione degli animali. "Anche quest'anno l'appuntamento della tradizionale benedizione degli animali non può mancare - dichiara Peracchini - la benedizione degli animali ha oggi un significato diverso, ma ugualmente importante e forse di più. Il rapporto con gli animali è cambiato storicamente: fra uomo e animale non c’è più una relazione di “utilità” ma di affettività. Quello di domenica è un momento non solo per trascorrere del tempo insieme agli amici a quattro zampe ma anche di socialità e aggregazione".



"Una tradizione che affonda le sue radici nella cultura contadina che vogliamo tenere viva. – sottolinea l’assessore Giorgi - Gli animali non donano solo affetto e compagnia all’uomo ma spesso sono impiegati in attività lavorative offrendo un apporto fondamentale e un prezioso aiuto. Con questa manifestazione, molto sentita e partecipata, vogliamo approfittare per far conoscere ai cittadini le attività dei volontari e delle Associazioni che operano sul territorio e nel nostro canile".



Al termine della cerimonia di benedizione saranno consegnati gli Attestati di fedeltà ai cittadini che hanno avuto l'amore e il coraggio di adottare un cane o un gatto presso il nostro canile municipale nel 2019.