Domenica in Piazza Europa la benedizione degli animali

La Spezia - Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate (il santo protettore degli animali) il Comune della Spezia organizza, insieme alla Curia Vescovile, la “Benedizione degli animali”. Alla cerimonia, in programma domenica 20 gennaio in Piazza Europa alle 11.30, parteciperanno il vice sindaco, Genziana Giacomelli, e l’assessore alla Tutela degli animali, Giulia Giorgi.



A partire dalle ore 9.00 nella piazza saranno presenti alcuni stand delle Associazioni che operano per la tutela degli animali (Impronta, Liberi, Arkus, Gruppo Cinofilo Argo, Gruppo Cinofilo Spezzino, LIPU, il Cuore degli Animali).



Alle ore 10.30 il Vice Sindaco Giacomelli e l’Assessore Giorgi premieranno i cani soccorso del Gruppo Cinofilo Argo, che si sono distinti in svariate attività e interventi sul territorio, sia nella ricerca di persone scomparse sia in occasione di allerte meteo, terremoti e alluvioni.



Alle 11.30 avrà luogo la benedizione degli animali.



Fino alle ore 14.00 gli stand delle Associazioni saranno operativi per fornire informazioni, raccogliere cibo in scatola o crocchette per le colonie feline del territorio, e far conoscere alcuni dei cani presenti nel canile della Spezia.



“Una tradizione mai dimenticata che da due anni abbiamo voluto portare nella nostra città – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –, la benedizione degli animali ha oggi un significato diverso, ma ugualmente importante e forse di più. Il rapporto con gli animali è cambiato storicamente: fra uomo e animale non c’è più una relazione di “utilità” ma di affettività. Oggi le famiglie con animali sono famiglie allargate, perché la presenza di un amico a quattro zampe all’interno del nucleo familiare è una scelta di arricchimento della propria vita. Oggi è un’occasione, fra sacro e profano, di fare festa insieme e conoscere tutte le associazioni che operano sul nostro territorio”.



“La benedizione degli animali domestici e da cortile – sottolinea l’assessore Giulia Giorgi - è un’usanza che ha le sue radici nella tradizione contadina. Gli animali, oltre a prestare il loro aiuto nel lavoro, offrono all’uomo affetto e compagnia. Abbiamo perciò deciso di associare a questo evento così sentito anche l’opportunità di far conoscere ai cittadini le attività dei volontari e delle Associazioni che operano sul territorio e nel nostro canile. La speranza è che qualcuno possa innamorarsi di uno dei nostri cani in cerca di una famiglia, o doni loro ciotole, coperte e guinzagli”.



La cittadinanza è invitata a partecipare, accompagnata dei propri animali