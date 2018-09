Domenica è la Giornata del creato

Sarà raccolta la testimonianza di una eremita di Buto, in Val di Vara, suor Patrizia, ed insieme quella di un componente della comunità religiosa dei Ricostruttori, don Tamussi, parroco a Maissana.

La Spezia - Si tiene domani, domenica 23 settembre, alla Spezia l’ormai tradizionale iniziativa ecumenica annuale che intende, a livello provinciale, ricordare la decisione delle Chiese cristiane di celebrare insieme, nel mese di settembre, i temi della salvaguardia del Creato e della difesa dell’ambiente naturale. Il tema specifico dell’incontro di quest’anno è “Coltivare l’alleanza con la terra” e, come si intuisce, esso presenta un’ipotesi di realizzazione tutta particolare, nella dimensione della coltivazione della terra. L’appuntamento per “sondare” esperienze ed idee collegate con tale tema è fissato per domani pomeriggio alle 16, alla Spezia, nell’aula della chiesa battista di via Milano.



Alcuni coltivatori e produttori di diverse zone della provincia saranno interpellati per capire quanto il coltivare possa stimolare oppure essere collegato con una ricerca interiore, di carattere spirituale. Sulla scia di quella che è stata in Europa sin dai suoi albori l’esperienza monastica, sarà raccolta la testimonianza di una eremita di Buto, in Val di Vara, suor Patrizia, ed insieme quella di un componente della comunità religiosa dei Ricostruttori nella preghiera, don Tiziano Tamussi, parroco a sua volta in alta Val di Vara, nel comune di Maissana. Il presidente del consiglio della chiesa battista, Marco Stretti, illustrerà poi, insieme alla moglie Luisa Ragusini, alcune esperienze ed attività nelle quali l’attenzione alla terra si unisce alla possibilità di coinvolgere nel lavoro anche persone malate o con problemi seri. La giornata punta a discutere ed a verificare l’ipotesi che tutta una comunità possa essere coinvolta, anche nei suoi componenti più fragili, nella promozione di pratiche utili al benessere naturale di ciascuno e della collettività nel suo insieme.



Ciò ad iniziare da una attenzione critica negli acquisti dei beni necessari alla vita e nella cura del creato, dalla capacità di proclamare la sacralità di un tale compito. Proprio in questo, anche alla Spezia, le diverse comunità cristiane riconoscono già oggi un campo importante di impegno ecumenico condiviso, di fronte ad un mondo distratto, che spesso, rimuovendo la considerazione di Dio, rischia di distruggere tutti i Suoi doni.