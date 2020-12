Domenica di sole, tutti fuori casa. Gli spezzini hanno percorso il 33% di chilometri in più

La Spezia - Bastava dare un'occhiata a volo d'uccello ai litorali e ai sentieri ma anche ai centri storici per capire immediatamente quanta gente ha infilato scarpe e giubbotto per godersi finalmente qualche ora di sole dopo un'intera settimana di pioggia e temperature decisamente invernali. E' la fotografia dell'ultimo weekend nella provincia della Spezia corroborata dai big data di Enel X attraverso i quali è possibile stimare la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale. Un servizio a supporto dell’emergenza Covid-19, progettato e realizzato dalla global business line innovativa del Gruppo Enel e da HERE Technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura. Ebbene, nella giornata di domenica 13 dicembre, si è registrato un +21% nella variazione dei movimenti e un + 33% di chilometri percorsi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. I comuni in cui i cittadini si sono spostati maggiormente sono Lerici (+62%), Arcola (+18%), La Spezia (+15%) e Riccò del Golfo (+13%).



Come funziona il monitoraggio? Il servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano a livello regionale, provinciale e comunale, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della PA. Grazie all’elaborazione dei dati si può ricavare la variazione percentuale giornaliera del numero di trasferimenti sul territorio, dei chilometri effettuati, e delle aree percorse, rispetto ad una media ponderata di gennaio 2020. I dati possono essere consultati gratuitamente dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, dagli enti interessati e della Protezione Civile, sul portale Enel X YoUrban, e utilizzati per comprendere gli impatti delle misure di contenimento del Covid-19; indentificare le aree che necessitano di maggior supporto nell'attuazione di tali misure; analizzare in modo data driven il graduale ritorno alla normalità, una volta che la pandemia sarà finita.